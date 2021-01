Autoritățile din Capitală au decis: Relaxarea restricțiilor intră în vigoare de luni, 25 ianuarie, în București (VIDEO)

Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a anunțat că începând de luni va intra în vigoare o relaxare a măsurilor restrictive în București.

„În Municipiul București astăzi am înregistrat o rată de infectare de 2,52 la mia de locuitori. Este a treia zi consecutivă în care incidența este sub 3 la mie, fapt pentru care din punct de vedere legal a trebuit să convocăm Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, să analizăm situația și să luăm o hotărâre. Astfel, cu 47 de voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 4 abțineri s-a hotărât ca începând de luni, 25 ianuarie, de la ora 00.00, să fie relaxate mai multe măsuri restrictive existente în vigoare la acest moment”, a anunțat Traian Berbeceanu.

Prefectul Capitalei a explicat ce măsuri vor fi relaxate începând din 25 ianuarie.

Măsurile de relaxare vizează domeniul HoReCa, restaurantele, barurile, cafenelele vor funcționa în intervalul orar 6.00-21.00 la o capacitate de maximum 30%, cu respectarea tuturor normelor stabilite prin lege. De asemenea, s-a hotărât ca în domeniul sălilor de spectaol, teatrelor, cinematografelor să fie permis accesul publicului în limita a 30% din capacitate. În ceea ce privește operatorii licențiați în domeniul jocurilor de noroc, li se permite funcționarea cu publicul, de asemenea, în limita capacității de 30% și tot în intervalul orar 6.00-21.00. Recomandăm cetățenilor prudență. Pe de o parte, acesta este motivul pentru care am decis această relaxare începând de luni. Pe de altă parte, am considerat necesar ca toți operatorii economici să aibă timpul necesar să amenajeze sălile. În mod categori, vom fi intransigenți”, a mai spus Berbeceanu.

În legătură cu recomandarea Ministerului Sănătății privind amînarea relaxărilor, prefectul capitalei a precizat: ”Chiar înaintea începerii ședinței am primit o adresă de la Ministerul Sănătății în care ni s-a recomandat să temporizăm relaxarea. Noi, însă, trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să luăm în considerare aceleași cifre și aceleași acte normative pe care le-am avut în vedere atunci când am impus restricțiile. Așa este moral și legal”.

