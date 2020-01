Autoritățile din România, primele măsuri speciale din aeroporturi, pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus chinez (VIDEO)

Coronavirus devine un pericol mondial. Romania va lua primele masuri in aeroporturi impotriva virusului ucigas din China. Pasagerii cu simptome respiratorii care au călătorit în China sau în alte zone afectate sunt sfatuiti sa contacteze urgent serviciul medical de pe aeroport.

Cei patru pacienti internati in spitalele din Scotia au călătorit în Wuhan, orașul de unde a izbucnit infecția, si au simptomele temutului virus, potrivit BBC News.

Trei dintre aceste cazuri au fost semnalate în Edinburgh, dupa cum a anuntat un specialist în boli infecțioase de la universitatea din orașul scoțian.

Al patrulea caz ar fi testat la Glasgow, mai arată BBC News. Cu totii prezinta simptome respiratorii, iar testele vor fi facute in cel mai scurt timp la Londra.

Specialistii avertizeaza că este "foarte probabil" ca virusul să ajunga în Marea Britanie, dar și în oricare altă țară europeană. Doar la Universitatea din Edinburgh există cel puțin 2.000 de studenți chinezi care călătoresc constant între casă și locul unde studiază.

Totodata, presa franceza scrie despre cazul unei femei venite din China si care ar prezenta simptomele imbolnavirii cu noul tip de coronavirus.

Femeia este originara chiar din orasul Wuhan, epicentrul epidemiei din China, si a reusit sa treaca de controlul de pe aeroport si sa intre pe teritoriul francez, noteaza Le Figaro, care citeaza surse diplomatice.

Aseara, tarziu, intr-o conferinta la Geneva, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anuntat ca este „prea devreme" să declare stare de urgenţă internationala cu privire la noul coronavirus din China.

