Alertă maximă în toată ţara pentru capturarea lui Ioan Lepa, ucigaşul polițistului Cristian Amariei, în Recaș. Sute de politişti, jandarmi şi luptători din trupele speciale au reluat căutările în luni dimineaţă.

Bărbatul este înarmat şi extrem de periculos, iar din acest motiv forţe suplimentare din Bucureşti, Arad şi Caraş- Severin au fost mobilizate. Prin aceştia se număr şi ofiţeri de la Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) din cadrul Poliţiei Române.

Marcel Lepa a fost dat în urmărire în toată ţara, fiind căutat pentru omor calificat. Acesta a ucis poliţistul care a fost să îl oprească doarece era urmărit pentru tâlhărie.

Poliţistul, în varsta de 43 de ani, se afla într-o misiune în localitatea Izvin. Era cu un coleg în maşină când au fost anunţati că un barbat dat în urmărire generala va tranzita zona, într-un autoturism înmatriculat în Vrancea. Imediat au organizat un filtru. Agentul a încercat să oprească maşina suspectului, însă aceasta a deschis focul asupra echipajului.Cel puţin un glonţ l-a lovit pe poliţist în gât, iar victima s-a prăbuşit la pământ. Asasinul a luat o la fugă. Colegul politistului l-a urmărit, dar nu a reuşit capturarea lui.

Cristian Amariei este al treilea polițist împușcat mortal în misiune în ultimii 30 de ani, din județul Timiș! Primul a fost celebrul Sașa Disici împușcat tot în aceeasi zonă, la Ianova. Al doilea în 2008, la Sânnicolau Mare. Atunci, un polițist de frontieră a fost împușcat cu propria sa armă, sustrasă după o luptă cu un traficant de ţigări.

