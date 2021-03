Autoritățile vor prelungi restricțiile în București. Prefectul Capitalei: Este o activitate destul de intensă și necesită forțe multe

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, duminică, înaintea ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență, că vor fi luate la nivelul Bucureştiului şi alte măsuri restrictive, în cazul în care autorităţile sanitare vor semnala că este necesar.

“Astăzi vom avea ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. În pregătirea ședinței am cerut de la toate enitățile membre în acest comitet puncte de vedere. Punctele de vedere comune sunt că vom prelungi măsurile care sunt și astăzi în vigoare. Nu avem de gând să introducem alte măsuri.

Vom intensifica controalele, avem propuneri în acest sens. Vom monitoriza cu atenție mare situația. Este destul de delicată, suntem înconjurați de carantină în județul Ilfov. Majoritatea localităților au intrat acolo. Județul Ilfov a cerut sprijinul Poliției Capitalei pentru organizarea filtrelor între Ilfov și București. Este o activitate destul de intensă și necesită forțe multe.

Sunt în constantă legătură cu autoritățile sanitare și dacă ne vor semnala că trebuie să introducem și alte măsuri, sigur că o vom face”, a declarat Alin Stoica.

Dacă rata de infectare la nivelului Bucureştiului depăşeşte 6 cazuri la mia de locuitori, Alin Stoica a spus că prima măsură, potrivit ordinului comun am miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, ar fi aceea de a nu se mai face cursuri faţă în faţă, acestea trecând în online.

"Prima măsură pe ordinul comun al ministerului Educaţiei şi Sănătăţii este că nu se vor mai face cursuri cu copiii, dar, cum am văzut şi în alte localităţi, în momentul în care se trece de, regula este că autorităţile sanitare propun măsura carantinării", a precizat prefectul.

Potrivit acestuia, acţiunile de control sunt organizate în comun de Poliţie, Jandarmerie, DSP, ITM.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Mirela Vaida: Sunt încă în stare de șoc. Efectiv, mi-am văzut moartea cu ochii