Autorul atacului armat de la casa de amanet din Capitală a fost prins. Victima sa a ajuns la spital, după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului (VIDEO)

Autorul atacului armat de la o casă de amanet din Capitală a fost reţinut de poliţişti! Casiera unei case de amanet a fost atacată, la ora închiderii, de un individ cu cagulă, înarmat cu un pistol, relatează B1 TV.

El a fost imobilizat de câteva persoane aflate în zonă şi predat poliţiştilor. Agresorul, în vârstă de 46 de ani, este cercetat pentru infracţiunea de tentativă la tâlhărie calificată.

Victima este acum la spital, după ce a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

La faţa locului a venit şi o ambulanţă care a acordat primele îngrijiri medicale victimei. Din cauza rănilor grave, casieriţa a fost transportată la un spital.

Bărbatul de 46 de ani a fost dus la Secţia 8 de poliţie pentru audieri. Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată.Potrivit, unor surse individul este navigator şi era băut în momentul atacului.

