Autostrada Borș-Brașov: CNAIR a semnat contractul pentru lotul Nușfalău - Suplacu de Barcău. Cât vor costa cei 13,5 kilometri

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat sâmbătă semnarea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului de autostradă Nuşfalău - Suplacu de Barcău, potrivit unui comunicat citat de agenția de știri Agerpres.

Compania de drumuri a semnat sâmbătă contractul cu compania turcă Nurol pentru tronsonul de autostradă Nușfalău - Suplacu de Barcău, potrivit CNAIR.

Mai exact, este vorba de contractul de “Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B5: Nușfalău – Suplacu de Barcău (km 66+500 - km 80+054.044)”.

Cât vor costa cei 13,5 kilometri

Contractul de ”proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj – Oradea” are o valoare de 384,1 milioane de lei, fără TVA.

Contractul în valoare de 384.138.887,89 lei fără TVA a fost semnat cu antreprenorul Nurol Insaat Ve Ticaret A.S.

Lungimea acestui tronson este de 13,54 km, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Durata contractului este de 24 luni, din care: 6 luni perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție a lucrărilor. În plus, perioada de garanție a lucrărilor este de 120 de luni.

În cadrul contractului, vor fi realizate următoarele structuri majore:

Nod rutier Nușfalău km 67+500 (intersecție cu DN1H)

7 Pasaje peste autostradă

6 Poduri peste autostradă

Parcare de scurtă durată la km 69+150

Punct de sprijin pentru întreținere km 69+240

Bretea de întoarcere

Varianta de circulație pe DN1H

Restabiliri legături rutiere

Acest lot din Autostrada Transilvania a fost unul dintre cele mai disputate proiecte de infrastructură rutieră. Pentru atribuirea contractului, Compania de Drumuri a primit de-a lungul timpului mai multe oferte.

Radiografia autostrăzilor și drumurilor expres din România

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a prezentat o radiografie a proiectelor de autostradă și drumuri expres din România, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. Demnitarul a subliniat că, în primele cinci luni ale anului, a deschis 70 de kilometri de șantiere, urmând să se întâmple același lucru cu alți 80 de kilometri până la final de 2020.

Ministrul Lucian Bode a subliniat că evaluările Guvernului Orban „arată că în următorii 10 ani România are nevoie pe toate modurile de transport, rutier, feroviar, aerian şi naval, de investiţii de 77,9 miliarde de euro, din care 41 de miliarde doar pentru infrastructura rutieră. Este un calcul fundamentat ştiinţific pe tot ceea ce are nevoie România, pornind de la nevoi, pornind de la axele principale, de la coridoarele secundare, de la interconectarea acestor coridoare, de la axele frontaliere, tot ceea ce are nevoie Româna în următorii 10 ani se ridică la aproximativ 80 de miliarde de euro”.

„Eu am spus ori de câte ori am avut ocazia, că abordarea noastră, a Guvernului Orban, a ministerului pe care îl conduc, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport în România are trei paliere. În primul rând, ne-am propus să menținem toate șantierele deschise. N-a fost ușor, a fost o perioadă dificilă, dar toate șantierele au rămas deschise – asta înseamnă că lucrările s-au executat conform contractului, că plățile s-au făcut la zi și că nu am reziliat niciun contract. Am preluat, spre exemplu, pe infrastructură rutieră, șantiere deschise pe 94 de kilometri”, a declarat Lucian Bode, pentru B1.ro.

În cele din urmă, România este în continuare codașă la numărul de kilometri de autostradă. Raportat la suprafață, România are mult mai puțini kilometri de autostradă decât vecinii Ungaria și Bulgaria. Maghiarii au 1.527 km, la o suprafață de 93.000 km pătrați, un stat de aproape 3 ori mai mic decât România. Țara noastră are 866 de km de autostradă, pe un teritoriu de peste 238.000 de km pătrați. Vecinii de la sud de Dunăre au aproape același număr de km de autostradă precum România, însă într-o țară de două ori mai mică.