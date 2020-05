Lucian Bode, despre scandalul lotului 3 al autostrăzii Lugoj – Deva: Dacă va fi cazul, voi depune plângere la Parchet (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, în cadrul emisiunii ”Dosar de Poltician”, moderată de Silviu Mănăstire, că, dacă va fi cazul, va depune o plângere penală la Parchet privind rezilierea contractului de construcție a lotului 3 al proiectului de infrastructură al autostrăzii Lugoj - Deva.

”Eu am declanșat o anchetă la Compania de Drumuri cu verificarea, printre altele, a acestei situații, cum s-a ajuns la reziliera acestui contract, ce a urmat după reziliere până în momentul în care noi am decis să dăm în trafic acest lot de autostradă cu restricții de viteză și de tonaj, iar concluziile le voi transmite Parchetului, dacă ele sunt de Parchet”, a afirmat ministrul.

Acesta a mai reamintit că, în ședința de Guvern de miercuri, a anunțat că începând de joi dimineață, pe autostrada Lugoj – Deva, lotul 3, pe cei 21 de kilometri dintre Holdea și Ilia se ve circula temporar fără restricții de tonaj.

”Așadar, obiectivul Companiei Naționale de Drumuri și a Guvernului este acela de a finaliza toate lucrările rămase executate din cadrul autostrăzii Lugoj – Deva astfel încât circulația să se desfășoare pe de-o parte în condiții de siguranță, iar pe de altă parte ne propunem ca circulația pe cei 88 kilometri dați în trafic să se desfășoare fără restricții de viteză sau de tonaj”, a adăugat oficialul.

