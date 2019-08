Autostrada Lugoj-Deva nu este gata nici în august, în ciuda promisiunilor. Ultimii 22 de kilometri nu pot fi deschiși circulației, deși au fost recepționați

Șoferii nu vor putea circula pe cei 22 de kilometri promiși din Autostrada Lugoj-Deva, deși autoritățile anunțaseră că vor deschide traficului în luna august circa 43 de kilometri din șoseaua de mare viteză, la care se lucrează din anul 2013, potrivit g4media.ro.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



Pentru moment, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a fost recepționat doar lotul construit de firmele omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, astfel că șoferii nu se pot folosi de cei 22 de noi kilometri de șosea de mare viteză în lipsa bretelelor de la nodul Ilia.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Aceste bretele fac parte din contractul cu spaniolii de la Comsa, care care construiesc lotul 3 al autostrăzii. Lor, totuși, CNAIR le-a refuzat recepția „din cauză că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare”. Potrivit unor surse, Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, va face astăzi o vizită în zonă pentru a discuta cu drumarul spaniol.