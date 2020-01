Autostrada Soarelui, blocată de... oi: O turmă însoțită de un cioban a traversat podul de la Cernavodă (VIDEO)

Autostrada Soarelui a fost blocată de o turmă de oi și câțiva măgari, însoțite de un cioban, care traversau podul de la Cernavodă. Momentul a fost filmat de către un bărbat, care a postat apoi înregistrarea pe Facebook. În urma incidentului, ciobanul s-a ales cu o amendă.

În imaginile surprinse și postate pe reţelele de socializare se vede cum oile şi câţiva măgari acoperă la un moment dat ambele benzi de circulație, inclusiv banda de urgență.

Deşi ceaţa era destul de densă, ciobanii îşi mână oile pe secțiunea de pod a autostrăzii, având în spatele turmei o mașină cu luminile de semnalizare aprinse.

Bărbatul care filmează îl întreabă pe unul dintre ciobani de ce se află pe autostradă, dar ciobanul nu este deloc impresionat.

Şoferii de pe Autostrada Soarelui sunt supuşi constant unui risc major, deoarece ciobanii aleg să traverseze Dunărea ducându-şi turmele pe şosea.

Compania Naţională de Drumuri spune că nu reuşeşte să pună capăt acestui obicei periculos al ciobanilor.

Judeţele din Dobrogea şi Bărăgan se află în aceste zile sub avertizare de cod galben de ceaţă.

Astfel de incidente sunt tot mai frecvente pe şoselele din România. Zilele trecute, un şofer botoşănean a spulberat cu maşina o turmă întreagă de oi în comuna Cristeşti. Mai multe animale au murit pe loc. Incidentul a avut loc seara, iar şoferul spune că nu a văzut animalele trecând drumul.

