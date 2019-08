România, campioana autostrăzilor reziliate: Ministerul Transporturilor a reziliat şase contracte în 12 ani (VIDEO)

Deşi aşteptam cu mare interes deschiderea autostrăzilor promise de către PSD, săptămână aceasta am fost întâmpinaţi cu o nouă veste proastă. Mai exact, Răzvan Cuc a anunţat rezilierea lotului 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva, dupa ce inițial autoritățile au refuzat recepția "din cauză că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare".

"România este țara unde s-au reziliat șase contracte pentru autostrăzi, da ați auzit bine, șase contracte pentru șase autostrăzi. Ieri, Ministerul Transporturilor a anunţat rezilierea unui contract pentru o autostradă, finalizată încă de anul trecut", a afirmat Ştefan Etveş, în emisiunea "Drumurile Noastre" de pe B1TV.

Acesta a prezentat şi cele şase contracte reziliate de Ministerul Transporturilor în perioada 2007-2019:

- Centura Sibiu la nivel de autostradă - contructor Todini Construzioni

- Autostrada Cernavodă - Medgidia - constructor Colas Group

- Autostrada Transilvania - constructor Bechtel

- Autostrada Orăştie - Sibiu - constructor Salin Impreglio

- Autostrada Nădlac - Arad - constructor Alpine

- Autostrada Lugoj - Deva - constructor Grupo Comsa

