Grav accident, vineri dimineață, în localitatea Scheia din județul Suceava. Un om a murit, iar altul a fost grav rănit după ce o autoutilitară fost lovită de tren, informează B1 TV.

”O autoutilitară a fost lovită de tren la o trecere de nivel cu calea ferată. În mașină se aflau două persoane, una dintre ele a fost proiectată în afara mașinii și, din nefericire, a fost declarată decedată. A doua persoană a fost încarcerată și colegii mei au fost nevoiți să o extragă dintre fiarele mașinii, după care a fost preluată de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, care a stabilizat-o. În momentul de față este transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Galeată, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

