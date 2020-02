Avalanșă de incidente la munte! Telefoanele salvamontiștilor au sunat fără oprire în ultimele două zile (VIDEO)

Patru turiști au sunat după ajutor, sâmbătă seară, după ce mașina în care se aflau a rămas blocată în zăpadă în zona Luncile Prigoanei. Printre turiști se afla și o adolescentă de 16 ani care s-a speriat teribil. Mai mult, în ultimele două zile telefoanele salvamontiștilor au sunat fără oprire, relatează B1 TV.

Cei patru turiști au trecut prin momente de coșmar aseară. Grupul se îndrepta către Sebeș, însă în zona Luncile Prigoanei au rămas împotmoliți în zăpadă. Oamenii s-au speriat și au sunat imediat după ajutor. Din fercire, turiștii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă s-au speriat teribil. Ei au fost coborâți în siguranță de pe munte de echipajele montane.

În Satu Mare, echipajele montane s-au chinuit ore întregi să salveze o persoană care a rămas blocată pe munte.

Salvamontiștii vin și cu o serie de sfaturi pentru cei care își petrec zilele libere la munte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.