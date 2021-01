Avalanșă în munții Bucegi: Două persoane, surprinse de alunecarea de zăpadă. Una dintre ele a suferit un traumatism (VIDEO)

Două persoane au fost surprinse de o avalanșă, sâmbătă, în Munții Bucegi, sub vârful Țigănești. Ele au fost despărțite de alunecarea de zăpadă, dar au reușit să alerteze salvamontiștii care au pornit în căutarea lor. În cele din urmă, au fost găsite, una dintre femei având posibile traumatisme la bazin sau coloană, după cum a declarat Sabin Cornoiu, șef Salvamont, într-o intervenție telefonică î cadrul Știrilor B1 TV.

„Echipa de prim răspuns a ajuns în zonă, a găsit cele două persoane. Una dintre ele, din păcate are o suspiciune de traumatism de bazin sau de coloană, deci are o afecțiune medicală care va necesita un transport în condiții deosebite. O altă parte din echipă a continuat deplasare în zona avalanșei, în partea superioară și a găsit și cealaltă persoană. Aceasta nu are probleme medicale deosebite. Amândouă au ieșit din starea de șoc specifică după astfel de evenimente. Încă o echipă de salvatori din Râșnov a plecat în sprijinul celor aflați în munte și, împreună, vor coborî cele două victime. Noi sperăm ca acțiunea să se termine cât mai repede, să nu se intre foarte mult în noapte, deja este întuneric afară, și cele două persoane să ajungă cu bine jos, în partea inferioară a muntelui, unde sunt așteptate de ambulanțe ca să le preia pentru a le acorda ajutorul medical necesar.

În niciun moment, cele două victime, în urma ieșirii din avalanșă, nu au avut contact vizual sau audio, nu s-au putuut suna la telefon. Nu au știut nimic una despre cealaltă. Avalanșa a avut câteva sute de metri, poate mai mult de un kilometru. A fost necesară o anumită deplasare și un anumit timp între găsirea celor două victime”, a declarat șeful Salvamont.

