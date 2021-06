Avantajele aduse de instalarea de camere supraveghere IP

Un sistem de supraveghere video digital ofera o serie de beneficii si functionalitati avansate care nu pot fi furnizate de un sistem de supraveghere video analogic. Avantajele includ calitatea superioara a imaginii, accesibilitatea de la distanta, capabilitatile video inteligente, instalarea si integrarea usoara, precum si o mai buna scalabilitate, flexibilitate si rentabilitate. Asadar, recomandam tuturor sa faca un upgrade si sa recurga la instalarea de camere supraveghere IP.

Nu exista nicio limita a numarului de camere supraveghere IP care pot fi instalate intr-un sistem de supraveghere. Atat timp cat exista suficienta latime de banda de semnal sau transmisie de date, camerele pot fi instalate dupa cum doriti. In plus, deoarece aceste camere supraveghere folosesc o retea locala, ele pot fi configurate pentru a le accesa de la distanta. Aceasta capabilitate permite utilizatorilor sa vizioneze inregistrarile in orice moment doresc, de oriunde s-ar afla. O camera IP pentru exterior va permite sa verificati accesul in propria locuinta 24 din 24 de ore. Accesul de la distanta este un aspect foarte important pentru ca, in prezent, oricine are nevoie sa monitorizeze locuinta si sa mentina un nivel de securitate crescut.

Mai mult decat atat, spre deosebire de solutiile analogice, rezolutia inalta a graficii integrata intr-o camera video IP ofera o imagine curata ce poate fi revizionata oricand. Claritatea imaginii a luat amploare in ultimul timp. In prezent, o camera IP este atat de inteligenta incat poate recunoaste fete si persoane, poate identifica obiecte si alte detalii semnificative inregistrate. Mai mult decat atat, nu se pierde din calitatea imaginilor, deoarece datele sunt inregistrate in siguranta in format digital fara sa fie convertite de la analog la digital. Optiunea de stocare in cloud aduce un plus de securitate, deoarece un hot nu poate fura sau distruge inregistrarile.

Deoarece instalarea camerelor de supraveghere IP wireless nu necesita cabluri suplimentare precum cele dotate cu tehnologie analogica, reteaua poate fi configurata in functie de necesitati, de marimea spatiului. Un sistem ce cuprinde camere IP wireless poate fi usor extins in orice moment, fara a fi nevoie sa-si schimbe structura drastic. Asadar, nu este necesar sa schimbati infrastructura pentru instalare si utilizare de camere pentru supraveghere wireless, fapt pentru care o consideram o solutie prietenoasa potrivita oricarui buget. Deoarece camerele de supraveghere IP wireless pentru exterior pot functiona indiferent de dimensiunea retelei, este necesar doar sa cumparati numarul de camere care sunt necesare sau care sa se potriveasca unui buget specific. In plus, mentenanta este una mult mai usoara. Daca nu doriti sa optati pentru varianta wireless, exista multe modele ce includ optiunea Power over Ethernet, prescurtat POE, ceea ce simplifica instalarea, deoarece este nevoie de un singur cablu pentru alimentare si video.

Atata timp cat tehnologia continua sa avanseze, costul camerelor de supraveghere IP scade. Camere de supraveghere wireless sau cablate dintre cele mai bune modele, gasiti accesand 1CCTV. Acest magazin online, lider la vanzari de solutii de supraveghere IP, pune la dispozitia tuturor o vasta paleta de sisteme de supraveghere ce intrunesc functii avansate. 1CCTV va surpinde cu oferte incredibile si o multitudine de produse la cele mai mici preturi de pe piata.