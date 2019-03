AVEREA LUI TOMA CARAGIU a fost găsită! Este URIAȘĂ! Incredibil unde era ascunsă! (VIDEO)

Se împlinesc 42 de ani de la cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni, a ranit alte cateva mii şi a pus la pâmânt zeci de mii de locuinţe in România.

Amintirile coșmarului din 4 martie 1977 nu au trecut! Au fost momente cumplite pentru milioane de români, in timpul acelui seism cu magnitutine de peste 7, care a eliberat o energie mai mare decât cea a 120 de bombe atomice.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără și marele actor Toma Caragiu.

Blocul în care locuia acesta, continental, s-a dărâmat parțial. Marele actor sărbătorea împreună cu regizorul Alexandru Bocăneț finalizarea filmului „Gloria nu cântă” fiind găsite pe masă! Din nefericire, cei doi și-au pierdut cumpătul și au alergat pe scări. Altfel, apartamentul acestuia a fost destul de puțin avariat.

În biblioteca sa au fost găsiți mulți bani, în carți.

„Săracul Toma Caragiu, a murit în blocul Continental împreună cu regizorul Alexandru Bocăneț. După decesul său, s-au găsit banii pe care-i agonisise de-o viață. Știți unde? În cărțile din bibliotecă. Aproape în fiecare carte ținea câte o sumă de bani. În total s-au strâns vreo 300.000 de lei”, a dezvăluit, pentru Libertatea, cascadorul Vasile Popa (foto), un apropiat al regizorului Sergiu Nicolaescu și al multor actori celebri.

De la stabilirea în București și până la moartea sa prematură, Toma Caragiu a jucat în 40 de filme, dintre care în 28 în rol principal, și a evoluat pe scenă de peste 2.000 de ori, în 20 de spectacole diferite.

