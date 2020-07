Avertisment ANM: Temperaturi caniculare și instabilitate atmosferică până pe 8 iulie. Cod galben și portocaliu de vreme rea. Care sunt zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat un disconfort termic accentuat în sud-estul țării, dar și avertizări Cod galben și portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, valabile până duminică noapte.





Instabilitate atmosferică accentuată vizează cea mai mare parte a țării

Astfel, în regiunile vizate, până la noapte (5/6 iulie), vor fi frecvente descărcări electrice, ploi torențiale, grindină și vijelii. ANM avertizează că precipitațiile pot depăși, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, 20 - 25 de litri/mp, izolat 40 de litri/mp.



De asemenea, meteorologii informează că până miercuri dimineață, 8 iulie 2020, întreaga țară se va confrunta cu instabilitatea atmosferică (frecvente descărcări electrice, ploi torențiale, grindină, vijelii și cantități însemnate de precipitații, de peste 20...25 l/mp, izolat 40 l/mp), disconfort termic accentuat (indicele temperatura-umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități) și temperaturi ridicate, pe alocuri chiar caniculare (33...36 de grade Celsius).

Echipele Apele Române monitorizează cursurile de apă

Apele Române anunţă că echipele proprii monitorizează zonele vizate de avertizările meteorologilor.

„Reluăm recomandările adresate populaţiei de a respecta indicaţiile autorităţilor. În această perioadă, oamenii trebuie să evite să desfăşoare activităţi în zona cursurilor de apă aflate sub avertizare. De asemenea, este interzisă traversarea prin zone neamenajate a cursurilor de apă aflate sub avertizare. Oamenii trebuie să înţeleagă faptul că viaţa şi siguranţa lor sunt cele mai importante”, a declarat Ervin Molnar, director general al A.N. „Apele Române”.

Prognoză meteo iulie 2020

Potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie, începutul lunii lui cuptor va aduce temperaturi caniculare în mai multe zone din țară, cu maxime care ajung la 34 de grade Celsius. Vor fi și ploi pe arii extinse, însă temperaturile nu vor scădea sub pragul de 30 de grade Celsius.

Pentru săptămâna 06.07.2020 – 13.07.2020, temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, dar și ușor mai ridicate în sud-est. În rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Și cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale, sudice și sud-vestice.

În săptămâna 13.07.2020 – 20.07.2020, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea nordică a țării, dar mai ales în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

La finalul lunii, în săptămâna 20.07.2020 – 27.07.2020, valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, ușor mai coborâte în nord-vest, dar și ușor mai ridicate în sud-est.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.