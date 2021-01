Avertismentul FDA: Noua tulpină de COVID-19 poate conduce la rezultate fals negative ale testelor

Potrivit Administrației americane pentru Alimente și Medicamente, noile variante genetice ale virusului COVID-19, inclusiv varianta detectată în Marea Britanie, numită B.1.1.7, ar putea afecta acurateţea testelor, ducând la rezultate fals negative ale acestora, notează CNN.

FDA a precizat că, în urma unei analize la trei teste COVID-19 autorizate în Statele Unite, MesaBiotech Accula, TaqPath Covid-19 Combo Kit și Linea Covid-19 Assay Kit, acurateţea rezultatului acestora poate fi influenţată de noile variante ale coronavirusului SARS-CoV-2, deşi "impactul nu pare să fie semnificativ".

Dacă anumite tipare apar în rezultatele individuale din aceste teste, laboratoarele ar putea lua în considerare o secvențiere genetică suplimentară a specimenelor.

Acest lucru "poate ajuta la identificarea timpurie a noilor variante la pacienți pentru a reduce răspândirea în continuare a infecției”, a precizat FDA, menționând că varianta B.1.1.7 a fost asociată cu un risc crescut de transmitere.

„FDA va continua să monitorizeze variantele genetice ale virusului SARS-CoV-2 pentru a se asigura că testele autorizate continuă să ofere rezultate exacte pentru pacienți”, a declarat comisarul Agenției, dr. Stephen Hahn.

Cu toate acestea, spune instituția, vaccinurile autorizate în prezent pot fi în continuare eficiente împotriva acestei noi tulpini.

„În timp ce aceste eforturi continuă, lucrăm cu dezvoltatori de teste autorizați și examinăm datele primite pentru a ne asigura că furnizorii de servicii medicale și personalul clinic pot diagnostica rapid și cu precizie pacienții infectați cu SARS-CoV-2, inclusiv cei cu variante genetice emergente (varianta B.1.1.7).

În acest moment, credem ca datele sugerează ca vaccinurile COVID-19 autorizate în prezent pot fi în continuare eficiente împotriva acestei tulpini", a precizat Dr. Stephen Hahn.

O femeie din Giurgiu, care nu a călătorit în străinătate, a fost confirmată cu noua tulpină de coronavirus. Pacienta se află în izolare la domiciliu, supravegheată de medicul de familie conform metodologiei în vigoare.

E vorba de o tânără de 27 de ani din județiul Giurgiu, care s-a prezentat la spitalul nostru în data de 3, cu simptome minime. A fost testată și lăsată să plece acasă. Din datele pe care le avem, nu a călătorit în afara țării. Urmează ca DSP să facă o anchetă epidemiologică amănunțită.

Dacă informațiile pe care ni le-a furnizat pacienta sunt adevărate, înseamnă că virusul circulă deja în România. Și e mult mai contagios. Ne putem aștepta la o creștere a numărului de cazuri.”, a declarat, pentru B1 TV, Dr. Cătălin Apostolescu, medic primar al secției clinice VII „Terapie Intensivă Adulți” și purtător de cuvânt al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

