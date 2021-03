Avertismentul lui Ludovic Orban: Activitatea restaurantelor ar putea fi suspendată, pentru nerespectarea restricțiilor (VIDEO)

După ce mai multe județe din țară au intrat din nou, în scenariul roșu, se anunță noi restricții. Printre acestea, închiderea definitivă sau temporară a activității afacerilor care se opun restricțiilor. Ludovic Orban, președintele PNL și președinte al Camerei Deputaților, a oferit comentarii pe marginea acestui subiect, în cursul zilei de luni.

Fostul premier a declarat că Guvernul are în vedere o astfel de măsură, pentru domeniul restaurante. În acest moment, ea se află în stadiul de propunere.

„Este o propunere, să se modifice un act normativ, o ordonanță, astfel încât să se permită suspendarea autorizației de funcționare în cazul restaurantelor, pentru încălcarea repetată a măsurilor sanitare.

Ar urma să decidă primăriile și poliția, să emită această decizie după controale în urma cărora se constată că în mod repetat o societate nu a respectat normele de protecție sanitară", a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.