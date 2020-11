Avertismentul medicilor: ”Trecem prin nişte vremuri dificile, cele mai dificile din ultimii 100 de ani pentru noi”

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu, a transmis o scrisoare deschisă către sistemul medical românesc, în care face apel la solidaritate în rândul cadrelor medicale, dar şi a managerilor de spitale. Medicul atrage atenţia că urmează luni grele şi că ”vom fi copleşiţi şi cei care vor avea de suferit vor fi pacienţii, dar vom fi şi noi”.

Avertismentul managerului Spitalului Judeţean Timişoara

”Dragi colegi, mă adresez către voi în calitate de coleg, de om care ştie cu adevărat prin ce trecem, cu ce probleme ne confruntăm la firul ierbii, ce înfruntăm în fiecare zi, de la epuizare la supărarea de a vedea pacienţii stingându-se. Trecem prin nişte vremuri dificile, cele mai dificile din ultimii 100 de ani pentru noi. Nu suntem obişnuiţi să lucrăm împreună - şi pe bună dreptate. Am fost blamaţi zeci de ani, am fost divizaţi intenţionat, am fost abuzaţi de diferiţi actori din sistem şi din afara acestuia. Dar acum trebuie să o facem - pentru noi şi pentru pacienţi”, a transmis Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timiş.

”Ne aşteaptă luni grele, iar orice altceva în afară de solidaritate va duce la o situaţie tragică”

Doctorul Raul Pătraşcu susține că medicii români sunt la datorie atât pentru săraci, cât şi pentru bogaţi, pentru cei care cred, dar şi cei pentru cei care nu cred în noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

”Aceasta este datoria pe care ne-am asumat-o când am depus jurământul sacru al lui Hipocrate. Trebuie să luptăm împreună, să trecem peste confortul nostru, peste orgoliul nostru şi peste suferinţele noastre cu abnegaţie. Doar aşa ne vom recâştiga demnitatea pierdută în toţi aceşti ani - demonstrând acum, când este mai greu, că suntem aici pentru toţi cei care au nevoie de noi.

Suntem aici şi pentru cei care cred în virus, dar şi pentru cei care încă nu o fac sau nu o vor face niciodată.

Suntem aici şi pentru cei bogaţi, dar şi pentru cei fără adapost.

Suntem aici pentru toţi pacienţii, indiferent de credinţa lor, de etnia lor, de statutul social sau de preferinţele politice.

Suntem în război, iar inamicul e unul perfid, rezistent şi aproape infinit ca număr.

Ştiu ca e greu să trecem peste mentalităţile înrădăcinate timp de zeci de ani, dar dacă acum nu lăsăm la o parte orgoliile personale şi gândirea izolaţionistă (mie să-mi fie bine şi uşor), nu ne vom recâştiga niciodată demnitatea, respectul şi drepturile cuvenite. Ele se câştigă prin solidaritate şi luptă. În cazul nostru, lupta cu boala”, se mai arată în scrisoarea redactată de directorul Spitalului Județean din Timișoara.

Cine este Raul Pătrașcu?

Raul Pătrașcu, în vârstă de 31 de ani, este absolvent al Universității Yale cu diplomă de licență în chimie și al Universitatății de Vest din Timișoara, cu diplomă de master în fizică.

În timpul facultății, a fost preocupat de cercetarea medicală privind cancerul, colaborând cu specialiști importanți din centre de cercetare și spitale precum Johns Hopkins și Yale-New Haven Hospital.

După absolvire, a fost consultant pentru fondul de investiții al firmei de consultanță McKinsey & Company.

De asemenea, a oferit servicii de consultanță ONG-urilor și entităților corporative, cum ar fi The Journal of Young Investigators, Laboratorium sau Asociația Salvați Copiii.

Totodată, Raul a fost consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate la Cancelaria Primului Ministru Dacian Cioloș. În prezent, Raul face parte din echipa de cercetare a noului Centrul de Medicină Genomică de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.