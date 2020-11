Avertismentul medicului Carmen Dorobăț pentru românii care iau de capul lor unele medicamente în pandemie: “Nu pot fi date decât de medicul de familie sau de medicul infecționist”

Medicul Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ''Sfânta Parascheva'' din Iaşi, a spus în direct, în cadrul emisiunii “Se întâmplă acum”, că în perioada pandemiei, mai ales de când numărul cauzrilor de COVID-19 a crescut accelerat, tot mai mulți pacienți iau medicamente după ureche, ajungând să se prezinte în cele din urmă în stare gravă la spital.

“Am putut constata că există persoane pozitive care stau acasă și care citesc pe rețelele de socializare fel de fel de combinații care din nefericire includ și antibiotice și cortizon și anticoagulant, medicamente care nu pot fi date decât de medicul de familie, char aș spune în astfel de cazuri, decât de medicul infecționist care are expertiza cea mai bună în a da aceste medicamente”, a explicat medicul Carmen Dorobăț.

Potrivit acesteia, un caz aparte este cel al consumului nejustificat de mare de vitamine. Medicul estimează că acesta a crescut cu 50%, în ultima perioadă.

"Ați mai vorbit despre un consum uriaș, nejustificat de vitamine. Aș spune tuturor că aceste vitamine, aceste suplimente ajută în a echilibra metabolismul celular, dar fiecare dintre celulele noastre are nevoie de o anumită cantitate, de un anumit interval, astfel încât nu trebuie să luăm nici cantități uriașe și nici un interval de timp deosebit de lung pentru că putem crea dezechilibre care pot fi inconfortabile pentru organism. Creșterea celor care le iau de capul lor vitamine este de peste 50%”, a precizat medicul Carmen Dorobăț.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.