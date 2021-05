Avertismentul salvamontiștilor: Risc de avalanşă la peste 1.800 de metri

Salvamont Argeş avertizează luni că este risc moderat de avalanşă la peste 1.800 de metri, iar pe sectorul Bâlea Lac-Cota 2000 Transfăgăraşan stratul de zăpadă este de 137 centimetri.



Temperaturile în zona de creastă se vor menţine între -2 până la +12 grade, ceea ce va umezi stratul îngheţat în cursul nopţii. Riscul de avalanşă comunicat este de gradul 2 (risc moderat) peste 1.800 metri, sub această altitudine, stratul de zăpadă fiind discontinuu. Atenţie, risc moderat nu înseamnă absenţa riscului de avalanşă!

Chiar şi la 1.800-1.900 de metri, persoanele pot fi surprinse de avalanşe care vin de la altitudini superioare, în plus, nu pot fi cuantificate toate plăcile de vânt umede, formate la altitudini mai mici, anunţă Salvamont Argeş.



Conform sursei citate, linia potecilor din creasta masivelor care depăşesc altitudinea de 1.800 de metri din judeţul Argeş nu este vizibilă din cauza zăpezii, punând probleme de orientare şi de siguranţă.



"Stratul de zăpadă umed are un substrat îngheţat, cam la 20-30 de centimetri, ceea ce îl face foarte instabil. În zona Vârfului Moldoveanu sunt încă prezente cornişe mari orientate spre est, care se înmoaie în timpul zilei, existând pericolul de rupere sub greutatea alpiniştilor. În aceste condiţii, toate traseele turistice montane din zona argeşeană care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale Făgăraşului, Pietrei Craiului, Leaotei şi masivul Iezer Păpuşa integral sunt şi rămân închise", precizează Salvamont Argeş.



Turiştii aflaţi în dificultate pot suna la Dispeceratul Naţional Salvamont, apăsând tastele corespunzătoare "0salvamont". La acest număr pot fi cerute şi informatii privitoare la starea traseelor turistice.