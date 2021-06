Despre fenomenele meteo extreme care au avut loc vineri, în Capitală, unde o rupere de nori a inundat mai multe străzi, climatolog Roxana Bojariu a declarat pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că intensitatea precipitațiilor depășește limitele normale:

“Este adevărat că avem și o instabilitate foarte mare în luna iunie, ca și în luna mai. Climatic vorbind, normală pentru partea noastră de lume, dar dincolo de faptul că luna iunie este cea mai ploioasă din an, vedem că intensitatea precipitațiilor depășește ceea ce ne-am fi așteptat din arhive, cunoscând cum stăteau lucrurile acum mai multe decenii”, a explicat climatologul.

Aceasta a ținut să precizeze că gravitatea fenomenelor meteo extreme este dată și de dezvoltarea haotică a unor zone din marile orașe:

“Ce se întâmplă în marile orașe ține nu doar de factorul climatic, ține și de felul în care ne-am dezvoltat localitățile, ține de modul în care am știut să proiectăm orașele în așa fel încât să încercăm să limităm efectele unor fenomene climatice extreme, nu să le amplificăm. Din păcate, izolarea solului, felul în care dezvoltăm construcțiile, felul în care spațiul verde sau albastru, cel cu lacuri, devine din ce înc e mai mic. Toate aceste elemente dau o severitate în plus manifestării precipitațiilor mult mai abundente.

Dacă izolăm cu astfalt, cu clădiri, avem din ce în ce mai puțin spațiu verde, sistemul de canalizare, care a rămas dimensionat așa cum era acum câteva decenii, când aveam alți parametri climatici”, a precizat Roxana Bojariu.

Aceasta a subliniat că nu suntem adaptați la schimbările meteo din ultima perioadă:

“Din păcate noi nu suntem adaptați la clima prezentă, dar să ne gândim că vor veni fenomene extreme, cu severitate mai mare în viittor și va trebui să ne adaptăm la acel grad de severitate. Va trebui să luăm cu mult mai multă seriozitate și factorul climatic atunci când dezvoltăm orașele, planurile urbanistice, de exemplu. Nu e vorba doar de orașe, e vorba de celelalte activități, de localitățile care sunt în aval de zonele deliroase, de munte, unde viiturile vin cu o forță și mai mare. E vorba de întreaga noastră activitate pe care trebuie să o regândim”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.