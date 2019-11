AVERTIZARE ANM: Urmează zile cu FRIG CUMPLIT și NINSOARE ABUNDENTĂ în cea mai mare parte a ţării

Vremea se răcește brusc!

La sfârșitul acestei săptămâni sunt prognozate temperaturi cu până la 10 grade mai mici decât s-au înregistrat în ultima perioadă.



Ninsorile lovesc nu doar zonele de munte, ci și în regiunile mai joase și mai ales în Moldova. Frigul se va accentua de vineri, când vântul începe să-şi facă simţită prezenţa, avertizează meteorologii.

"Aşteptăm acum ca, în următoarele 3-4 zile, vremea să-şi schimbe aspectul, să apară precipitaţii sub formă de ninsoare nu numai la munte, poate şi în zonele mai joase, mai ales din Moldova, în contextul în care foarte repede, până spre joi, vineri, regiunea va trece de la un regim cu temperaturi peste normă la unul cu temperaturi uşor sub normalul perioadei. Şi în Bucureşti aşteptăm această răcire, în medie cam de 10 grade. Joi, vineri mai ales e posibil să nu avem mai mult de 7-8 grade, o temperatură care chiar dacă reprezintă, de fapt, norma climatologică va părea mult mai scăzută decât normal, iar senzaţia de rece se va simţi mai categoric. De asemenea, nu este exclus ca şi vântul să aibă unele intensificări în anumite intervale", a explicat Florinela Georgescu, director Meteorologie Operaţională în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), citează agerpres.

Există posibilitatea ca temperaturile să scadă brusc și să ne confruntăm cu episoade violente ale vremii.

"Până spre jumătatea lunii decembrie, în medie, s-ar putea estima ca temperaturile să se menţină uşor peste normele perioadei, iar precipitaţiile să fie apropiate sau uşor deficitare. Trebuie să fac precizarea că o temperatură normală pentru luna decembrie înseamnă deja o temperatură de iarnă şi chiar dacă nu estimăm în acest moment, cel puţin pentru următoarele zile, apariţia unui episod cu vreme severă, acest lucru nu este cu totul exclus. De acum încolo, de câte ori vom vorbi despre episoade mai lungi sau mai scurte de răcire, trebuie să ne aşteptăm ca precipitaţiile să fie şi sub formă solidă. Pe de altă parte, nu este neobişnuit ca în luna decembrie, în unele nopţi, să apară şi temperaturile de sub zero grade pe arii din ce în ce mai extinse", a explicat specialistul.