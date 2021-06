Se circula cu dificultate duminică dimineață, pe principalele artere rutiere din țară, din cauza condițiilor meteo, avertizează Centrul Infotrafic. Este vorba despre autostrăzile 1, 2, 3 şi 4, dar şi pe DN 1 şi DN 7.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile. Este semnalată ploaie, pe alocuri torenţială, pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea, DN1 Bucureşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, circulându-se în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori scăzute de trafic”, a transmis Infotrafic.

Tronsoane de drumuri naţionale cu circulaţia îngreunată, ca urmare a efectelor meteo:

