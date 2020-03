PANICĂ în aer! Aeronavă TAROM plină cu pasageri, lovită de trăsnet (VIDEO)

Panica în avion, unde peste 80 de pasageri dintr-o aeronavă Tarom au trecut prin momente de coșmar.

Mai precis, un avion care efectua cursa București - Bruxelles a fost lovit de trăsnet.

Astfel, aeronava a fost întoarsă din zbor pentru că echipajul a decis să revină pe aeroport.

Avionul a aterizat în siguranță pe Otopeni și a ramas la sol pentru verificări suplimentare.

În cele din urma, pasagerii au ajuns la Bruxelles cu o altă cursă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.