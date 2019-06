Cazul minore luate cu forța de la familia care o creștea încă de când avea nouă luni a îngrozit România! Procuroarea de caz, Maria Pițurcă, a descins, vineri, la familia Șărămăt și a târât-o pe Sorina, copila de 9 ani, spre mașina familiei din SUA, unde vor autoritățile să o trimită.

Avocatul Victor Dumitrică, care reprezintă asistenta maternală din Baia de Amară, a arătat că autorităţile au încălcat toate procedurile prin felul în care au intervenit, iar codul de procedură civilă interzice în mod explicit bruscarea unui minor, iar această fetiţă a fost târâtă la propriu pe jos.

"Toată lumea este şocată în urma acelor evenimente şi toată lumea se aştepta ca lucrurile să decurgă legal. În România, cu hotărâre judecătoareasca definitivă cu privire la minor nu se execută cu procurorul, ci prin intermediul serviciilor unui executor judecătoresc. Aici se vede că s-a folosit acest pretext al percheziţiei domiciliare ca să poată să intre în curte să ia minorul cu forţa împotriva voinţei lui.

Am văzut deja că autorităţie naţionale implicate au început dezinformările. Întradevăr există această hotărâre definitivă, dar ca să pună în executare dumnealor trebuiau să meargă la un executor. Executorul venea în sânul familiei şi la domiciliu, constata refuzul minorului şi începea un program de consiliere care putea dura mai multe luni. Ei ştiind acest pas şi dorind să sară peste această procedură legală obligatorie, au mers cu această plângere penală complet nefondată de lipsire de libertate ca să obţină un mandat. Mandatul este doar un pretext, un mandat de percheziţii nu poate avea ca obiect predarea minorului. Mandatul poate avea ca obiect doar strângerea de probe. (...)

Codul de procedură civilă spune că niciun minor nu poate fi bruscată, iar această fetiţă a fost târâtă pe jos pe caldarâm", a afirmat avocatul Dumitrică.

Avocatul a arătat că s-au făcut plângeri din partea clienţilor săi privind dare de mită către magistraţii implicaţi în acest caz.

