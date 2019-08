Avocatul familiei Luizei, noi detalii din anchetă: 'Dincă e foarte bine organizat și e alimentat cu sfaturi juridice, interactiv față de situația din teren și față de situația mediatică' (VIDEO)

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a făcut publice joi noi date din ancheta privind tragedia din Caracal acuzând că anchetatorii încearcă să mușamalizeze cazul și dau cât mai puține informații pentru a nu putea fi trași la răspundere.

”Așa cum v-am spus, din pereți, tencuială, pământ, din acele încăperi construite din grote, miroase numai a cadavru. Încă nu știm de ce a turnat acele porțiuni de ciment pe gropi. După cum l-am citit pe Dincă, e foarte bine organizat și e alimentat cu sfaturi juridice, interactiv față de situația din teren și față de situația mediatică. Am bănuit într-o primă fază că cineva l-a învățat cum să procedeze și ce să spună.

E ca un joc de șah. El joacă pe o tablă de șah și mută, să vedem ce face cu Regele. Cred că a vrut să dea șah-mat cu a doua dezvăluire. Dacă avem două persoane dispărute nu mai avem pe cine căuta. Procurorii și alții pot zice, de ce să săpăm noi? De ce să săpăm să dăm bani aici? Nu are rost.

Sunt mai multe ziduri proaspete și tencuieli proaspete. E un mare pericol cu privire la ADN. Noi avem chestiuni preliminare. Nu mi s-a părut normal să se anunțe moartea Alexandrei, când INML nu a făcut un raport final. Trebuie să vedem raportul final, trebuie să vedem rapoartele cu privire la ADN-ul Luizei. Și cer ajutorul presei și insist pentru a nu lăsa ca acest caz să fie închis, chiar dacă ADN-ul fetelor se dovedește că e al fetelor. Abia după ce am zis că există o înregistrare cu momentul în care a fost legată Alexandra s-a dus după probă. Telefonul Alexandrei încă e la un laborator și nu e pus sub expertiza informatică. Există un joc între mine, presă și procurori. Vrea să se știe prea puțin. Așa nu putem aduce critici. Telefonul Luizei nu s-a găsit, încă se caută. Trebuie să punem presiune să se scoată date din acele telefoane, din laptop, aparatul foto. Nu ni se spune nimic din ce e în acele telefoane. Nu știu că avea un cont de socializare. Sunt niște tuburi de beton, acelea sunt adevărate buncăre, ca să mă înțelege", a arătat Tonel Pop.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.