Avocatul Toni Neacșu a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că Liviu Dragnea ar putea sta în detenție aproximativ doi ani, ținând cont de vârsta pe care o are.

”Este o hotărâre definitivă. (...) Mă bucur că din punct de vedere al clientelor pe care le-am reprezentat în acest dosar, instanța a fost de acord că nu există abuzul în serviciu.

Trebuie să stea cel puțin două treimi din sentință, raportat la vârsta pe care o are, ceea ce înseamnă probabil doi ani”, a explicat avocatul care a reprezentat-o pe fosta soție a lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Toni Neacșu a mai spus că sentința dată luni se Curtea Supremă nu poate fi influențată de decizia pe care o va lua pe 5 iunie Curtea Constituțională cu privire la completurile de trei judecători specializate pe corupție.

”Contestația în anulare se face doar împotriva neregulilor privind completul la instanța de apel, nu la instanța de fond. Deci nu se va putea face contestație în anulare. Sigur că se pot face căi extraordinare de atac, dar nu pentru acest motiv”, a mai spus Toni Neacșu.

