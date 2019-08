Avocatul Luizei, despre descoperirea unui nou telefon: Îi aparținea Alexandrei, dar nu a fost adus la expertiză / Tonel Pop susține că anchetatorii refuză să le arate dosarul (VIDEO)

Tonel Pop, avocatul Luizei Melencu, una dintre fetele răpite și ucise în Caracal, a afirmat marți, în direct la B1TV, că anchetatorii nu au găsit un nou telefon, ci informația a fost preluată greșit, fiind vorba despre unul care îi aparținea Alexandrei și care nu a fost adus la expertiza informatică.

„Privind informația cu un nou telefon, aceasta este preluată ușor greșit. Este vorba de un telefon al Alexandrei, care nu a fost adus la expertiza informatică. Nu este aici. Nu în sensul că s-a găsit alt telefon”, a spus Tonel Pop, în cadrul emisiunii moderate de Tudor Mușat.

Avocatul Luizei Melencu a vorbit despre evoluția dosarului, în care este anchetată moartea fetei dispărute acum mai bine de trei luni. El reclamă că procurorii nu le-au pus la dispoziție nicio informație privind dosarul cauzei, preferând să le țină secrete, deși apărarea a lansat o cerere în acest sens.

„Ce să vă spun. Sunt destul de ascunși, să zic așa, procurorii în ceea ce fac. Până în prezent, nu ne-au fost puse la dispoziție nici măcar ordonanțele prin care s-au aprobat unele cereri ale noastre. Nu ne-au fost puse la dispoziție nici dosarul cauzei, și chiar și noi bâjbâim sau asistăm la anumite proceduri judiciare fără a cunoaște ce le-a determinat sau de ce ne aflăm acolo, sau orice altceva. Anchetatorii încearcă să-și conserve singuri beneficiul a tot ceea ce fac, fără ca cineva din afară, care de fapt ar trebui să fie înăuntru, respectiv avocatul are dreptul să participe la orice act de urmărire penală. Se evită acest lucru pe cât posibil, cel puțin ca informații. Ca informații, în sensul de a avea dosarul cauzei, așa cum există el în acest moment.



Noi avem cerere făcută încă din data de 2. O cerere care avea două capete, un capăt de a asista la actele de procedură, iar un alt capăt de cerere de a avea cunoștință de conținutul dosarului. S-a dat o ordonanță pe care noi n-am văzut-o niciodată, cu toate insistențele noastre și verbale, și în scris. Nu ne este pusă la dispoziție, în care se spune că avem dreptul de a participa la actele de urmărire penală, dar în același timp nu se răspunde la partea a doua, dacă se arată dosarul cauzei sau dacă cineva își permite să refuze acest lucru. Să răspundă și să o facă. Să ne înmâneze acest act, prin care ne refuză accesul la dosar”, a spus Tonel Pop, avocatul Luizei, una dintre fetele ucise și răpite în Caracal, la B1TV.

