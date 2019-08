Avocatul lui Gheorghe Dincă: 'Le-a luat pe fete la ocazie, credea că sunt prostituate. A spus că a lovit-o pe Alexandra, care a căzut, s-a lovit la cap și a murit' (VIDEO)

Gheorghe Dincă recunoaşte că a ars trupul Alexandrei. Spune ca nu ar fi vrut să o omoare, ci aceasta a căzut şi s-a lovit mortal la cap, după ce el a lovit-o.

Dezvăluirile le-a făcut avocatul angajat de acesta, Claudiu Lascoschi, pentru B1 TV. Mai mult, avocatul spune că suspectul credea că fetele ar fi prostituate. Există şi o nouă pistă, de netăgăduit, în anunţul avocatului: la dosar sunt probe certe că Gheorghe Dincă ar fi luat-o la ocazie şi pe Luiza, fata dispărută în aprilie.

”El a declarat că a incinerat-o pe Alexandra, în curte în acel butoi. El a declarat că a lovit-o, ea a căzut, a dat cu capul de ciment și din acest motiv a decedat. N-a relatat că ar fi aruncat trupul undeva. Nu a spus asta. (...)

Cu privire la Luiza, el a declarat că a ucis-o și pe ea în același mod, adică ar fi lovit o cu pumnul sau cu palma și ar fi dat cu capul de ciment. Că a luat-o există dovada, dar de aici poate să vă dea Parchetul vis a vis de probe. El recunoaște, dar nu a putut să precizeze ce culoare de păr avea Luiza. Ori că nu a vrut, ori că nu își aduce aminte.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

El a recunoscut, dar trebuie să se găseasca și cadavrul sau alte probe biologice”, a declarat Claudiu Lascoschi.

Avocatul lui Gheroghe Dincă a venit şi cu alte informaţii şocante din declaraţiile pe care suspectul de crimă le-a dat anchetatorilor.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

”El le-a luat crezând că ele sunt prostituate, aflându-se într-o eroare totală, bineînțeles. Le-a luat într-adevăr la ocazie la ocazie. Nu se cunoșteau dinainte”, a mai spus apărătorul din oficiu al ui Dincă.

Cât despre presupușii complici ai suspectului de crimă, avocatul a susținut că nu rezultă de nicăieri faptul că Gheorghe Dincă ar fi avut vreun complice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.