Avocatul Tiberius Bărbăcioru a mers, miercuri, la Penitenciarul Rahova pentru a discuta cu Radu Mazăre. Acesta le-a declarat jurnaliștilor că nu a putut sta de vorbă cu fostul edil al Constanței, dar că planul de viitor este atacarea condamnării la CEDO.

Bărbăcioru a mai afirmat că nu cunoaște cu exactitate motivul pentru care nu a fost primit, dar "speră ca starea lui de spirit dacă este nesatisfăcătoare să se îmbunătățească".

"Am fost în vizită la domnul Mazăre și datorită unor alte activități am anulat grefa, urmează să revenim să vedem care este strategia apărării în continuare. Sunt activități care sunt cuprinse în regulament. Activități poate să însemne orice și o activitate relaxantă e tot o activitate. Nu am putut să vorbesc cu dumnealui , deci ceea ce va spun sunt doar presupuneri. În primul rând, sper că starea lui de spirit dacă este nesatisfăcătoare să se îmbunătățească. Oricum eu aștept, cum îl cunosc, este un om puternic trebuie să-și asume sentința în această perspectiva a executării atâta vreme cât nu poate fi răsturnată în momentul următor. Noi apreciem că pe calea unei plângeri la CEDO putem să arătăm neajunsurile legale ale sentinței. Este o plângere la care lucrează o echipa de a mea", a declarat Tiberius Bărbăcioru, avocatul lui Radu Mazăre.

Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța. El se află acum în perioada de carantină de 21 de zile, pe care o petrece la Penitenciarul Rahova, cel mai probabil, alături de Liviu Dragnea și Sorin Blejnar.