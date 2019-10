Avocatul Piperea acuză CNA că a participat la o fraudă fiscală în mutarea Realitatea TV, televiziune lasată fără licență de emisie, pe Realitatea Plus / Ce replică a avut Radu Herjeu, membru al Consiliului (VIDEO)

Avocatul Gheorghe Piperea a acuzat, marți seară, în direct pe B1 TV, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) că a participat atât la o fraudă fiscală, cât și la una legală, atunci când a fost de acord ca Realitatea TV, post proaspăt lăsat fără licență de emisie, să-și mute activitatea pe Realitatea Plus.



„Aici este o problemă, care implică chiar și CNA, ca instituție, pentru că a participat în felul acesta, probabil că din naivitatea, la frauda fiscală și la frauda la lege care s-a pus la punct. Pentru a trece tot personalul de la falita televiziune Realitatea TV, la mutantul Realitatea Plus, este nevoie ca cei care sunt în procedura de insolvență creditori, în momentul de față, să fie de acord, în prealabil, cu acest transfer de personal. Doi, pentru ca business-ul să treacă de la falită, la mutantă, este nevoie ca Fiscul să fie de acord, pentru că transferul de business este purtător de impozite și taxe. Dacă nu plătești impozite și taxe, nu poți face acest transfer de business”, a explicat Gheorghe Piperea, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Declarațiile avocatului vin în contextul în care CNA a respins prelungirea licenței de emisie pentru Realitatea TV, astfel încât televiziunea de știri va trebui să se închidă de miercuri, 30 octombrie. (Detalii AICI)



„În primul rând, este vorba despre situația de faliment, în care se află în momentul de față Realitatea Media, acea companie care deținea până astăzi licența de emisie pentru Realitatea TV. În momentul în care o televiziune, un supermarket, un restaurant nu poate să-și plătească datoriile, intră în insolvență sau în faliment și se închide. În momentul în care o televiziune sau un supermarket nu își plătește datoriile la stat, trebuie să fie într-un fel sau altul sancționat, pentru că dacă nu apare această sancțiune, dumneavoastră, care sunteți de asemenea televiziune, eu care sunt contribuabil la Fisc și toți ceilalți putem să ne plângem împotriva statului român pentru concurență neloială. Întrucât opt ani de zile această televiziune nu-și plătește niciun fel de datorie la stat, în timp ce dumneavoastră, televiziunea la care lucrați plătește, în timp ce noi, ca persoane, plătim contribuții și asigurări sociale, impozite șamd, această televiziune nu a plătit absolut nimic, pe motiv că există această procedură de insolvență. E o interpretare aberantă a Legii insolvenței”, a adăugat Gheorghe Piperea.



Radu Herjeu, membru CNA, a intervenit și el în discuție, în încercarea de a răspunde acuzațiilor lansate de Gheorghe Piperea. Oficialul din Audiovizual a explicat că Realitatea Plus și Realitatea TV sunt, cel puțin din punct de vedere tehnic, două entități diferite. Ba mai mult, Radu Herjeu susține că și reprezentanții postului de știri i-au vehiculat numele lui Gheorghe Piperea, „tot apropo de niște acuzații pe care le-ar fi adus lor”.



„Mă amuză puțin situația, pentru că reprezentanții Realității, care au venit astăzi în fața CNA, l-au pomenit tot pe Piperea și tot apropo de niște acuzații pe care le-ar fi adus lor. Acum mă amuză faptul că a trecut la acuzații la adresa CNA. Nu, nu se pune problema în niciun fel așa. Realitatea Plus este o licență veche de patru ani. Este televiziune, care a emis - e adevărat că, dacă vreți, fără să știe nimeni că emite, emisă decât de un singur cablist. E o televiziune, care are angajații săi, care are aparatura sa, din câte știu eu, care are un studio al său, care a fost avizat de către CNA acum patru ani. Deci este o televiziune, teoretic, de sine stătătoare și se numește Realitatea Plus. Nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat astăzi la CNA. Astăzi, la CNA, Consiliul a considerat că, în condițiile știute de toată lumea, datoriile pe care Realitatea le are și faptul că nu are un plan de reorganizare aprobat - de fapt are unul infirmat de instanță, nu se putea prelungi licența. Atât”, a afirmat Radu Herjeu, în direct pe B1 TV.

