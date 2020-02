Avocatul Poporului contestă legea care dă profesorilor statut de autoritate publică:”Reprezintă afectarea gravă a dreptului la apărare al elevilor!”

Avocatul Poporului vine în apărarea elevilor după ce în Senat s-a adoptat o lege dă profesorilor statut de autoritate publică pe parcursul execitării funcției.

’’Avocatul Poporului a trimis luni, 17 februarie 2020, la Curtea Constituțională a României Obiecția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 1 și art. 4 din Legea privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, lege adoptată de către Senat în 3 februarie 2020’’, se arată pe site-ul instituției.

Pentru a proteja elevii instituția face diferența între autoritate și instituție publică.

’’În opinia Avocatului Poporului, actul normativ încalcă principiul securității raporturilor juridice, prin faptul că devine lipsit de claritate și de previzibilitate, întrucât, pe de o parte, atribuie activității didactice caracterul unei activități desfășurate în regim de putere publică, iar, pe de altă parte, creează o neclaritate în ceea ce privește statutul funcțiilor didactice în general. În plus, Avocatul Poporului consideră, între altele, că activitatea didactică nu presupune un raport de putere publică și, pe cale de consecință, nici structurile care prestează servicii publice de învățământ nu sunt autorități publice, ci instituții publice, prestând anumite servicii publice specializate, în diverse domenii administrative, în speță servicii de educație pentru copii și tineri”.

Avocatul Poporului spune că și drepturile la apărare ale elevilor sunt grav afectate de această lege.

”Un alt motiv de neconstituționalitate îl reprezintă afectarea gravă a dreptului la apărare al elevilor. Avocatul Poporului apreciază drept nerezonabilă ipoteza în care elevului i se creează, în fapt, o situație cu mult mai grea decât aceea de care ar beneficia într-un proces penal, prin încălcarea evidentă a unor garanții fundamentale ale dreptului la apărare, garanții recunoscute la nivel constituțional și internațional. În opinia Avocatului Poporului, prezumția de nevinovăție a elevului ar trebui să primeze în raport cu prezumția de veridicitate a faptelor sesizate în scris de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control” se mai arată în comunicat.

Noua lege prevede că agresorii cadrelor didactice riscă pededepse mai mari cu o treime decât în mod normal, în cazul violenței fizice sau verbale, prevede noua lege. Dacă în prezent cel care amenință un profesor poate primi până la un an de închisoare, în baza noii legi pedeapsa ajunge la un an și patru luni, potrivit documentului. Pentru agresiune se poate merge până la doi ani și jumătate de închisoare dacă vinovatul are mai mult de 14 ani. De asemenea nici rudele profesorilor nu pot fi amenințate sau agresate fiind protejate de aceeiași lege. Nici amenințarea sau acțiuni răzbunătoare asupra cadrului didactic sau al bunurilor acestuia nu sunt tolerate.