Concluzii incerte după cazurile de copii sedați în centrele sociale: Avocatul Poporului nu a descoperit abuzuri în urma verificărilor. Ancheta va continua

Avocatul Poporului prin instituția prin intermediului direcției Avocatul Copilului a făcut mai multe verificări în centrele de plasament după ce o anchetă Pro TV a semnalat mai multe cazuri de abuzuri asupra copiilor care erau sedați pentru a fi liniștiți din cauza lipsei de personal existentă.

"Am făcut adrese către cele 41 de adrese de Protecţia copilului din ţară, să ne răspundă asupra următoarelor obiective: câţi copii sunt instituţionalizaţi în România. (...) Din răspunsuri a reieşit ca în Romania, din 31 oct. 2018 erau instutituționaliți aproximativ 32.000 de copii. Dintre aceştia, 17.609 erau la asistenţii maternali. (...) Am cerut numărul total de copii cu diagnostic psihiatric din toate cele 41 de unităţi. A rezultat că sunt 6381 de copii care iau tratament medicamentuos. (...)

După ce am primit cifrele, am hotărât să facem vizite inopinate pentru a vedea dacă cifrele transmise sunt reale. Prin selecţie şi în funcţie de număr de internări, am ales 14 centre. (...)Nu am făcut vizite la toate centrele pentru că avem şi multe ale probleme şi atunci am ales 14, care ni s-au părut că sunt cele mai multe probleme", a arătat Ioan Gânfălean, Avocatul Copilului.

Cu toate acestea, Avocatul Copilului nu a ajuns la concluzia că a fost comis vreun abuz prin felul cum era administrată medicamenția asupra copiilor.

"Am discutat personal cu copiii şi am încercat să vedem starea copiilor, dacă pot putea discuţii coerente şi sunt concentraţi. Noi nu putem contesta un diagnostic, dar copiii păreau în regulă. (...) S-ar fi putut să fie şi scăpări ale instructorilor, în sensul că ar fi putut ca instructorul să nu administreze medicamentul unui copil care nu era în centru. Centrele nu aveau procese verbale de predare-primire a medicamentelor", arată reprezentanții Avocatului Poporului.

Aceștia au făcut mai multe recomandări pentru ca situația să fie ținută sub control.

"Prima noastră recomandare este creşterea numărului psihologilor. Nu toți copii au parte de consiliere psihologică. Dincolo de psihologi, un alt obectiv este să îi aducem la aceeaşi masă pe toţi factorii de răspundere din instituţiile de stat, să vedem cum putem să rezolvăm problema", a subliniat Avocatul Copilului.

Instituția Avocatul Poporului nu exclude însă posibilitatea ca anumiți copii să fi avut de suferit și cere ca anchetele să se desfășoare în continuare.

"Nu pun mâna în foc pentru nimic, spun doar că noi nu am găsit în cercetări noastre abuzuri. Suntem prima instituţie care face o astfel de anchetă şi nu avem un reper, dar vă promitem că vom monitoriza în continuare situaţia. În decembrie am invitat mai multe Centre şi ONG-uri pentru a vedea cum putem primi a o doua părere cu privire la acest caz", a concluzionat Renate Weber.