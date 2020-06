Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, de ce a atacat la Curtea Constituțională legea privind impozitarea cu până cu până la 85% a tuturor pensiilor speciale. Weber a precizat că unul dintre motivele pentru care aa formulat o sesizare la CCR în acest caz este o chestiune de discriminare, iar un alt motiv se referă la constatarea unei situații în care există o dublă impozitare.

”Avocatul Poporului și adjuncții săi sunt asimilați miniștrilor și secretarilor de stat, deci noi nu avem pensii de serviciu sau speciale. Sesizarea pe care am făcut-o este pentru că este vorba despre un principiu și atunci când constatăm că o lege aprobată nu este în concordanță cu Constituția și privește chestiuni de drepturi, firește ne adresăm Curții Constituționale. În legea care a fost adoptată ieri (miercuri – nr.r), noi am identificat două aspecte. O dată este vorba de faptul că nu se respectă principiul egalității fiscale și al aplicării juste a sarcinilor ficale și o dată e o chestiune de discriminare. Se vorbește de taxe, dar dacă ne uităm la cum anume este descrisă acea sumă datorată, este clar că nu e taxă, e un impozit. Suntem în situația în care există o dublă impozitare, pentru că toate pensiile din România de peste 2.000 de lei se impozitează cu 10%. Această taxă care e fie de 10%, fie de 85% este suplimentară, ceea ce este clar că nu este în concordanță cu întreaga gândire a fiscalității în România. (...)

Rolul meu este ca atunci când constat că cineva nu respectă Constituția, să mă îndrept către Curtea Constituțională. Mandatul meu nu este să găsesc soluții. Noi nu suntem decât un intermediar în acest proces. Decizia este întotdeauna a Curții Constituționale”, a spus Avocatul Poporului.

Întrebată cine i-a sugerat să atace atât de repede la CCR acest act normativ, Renate Weber a răspuns: ”Parlamentul a adoptat această lege în regim de urgență. În regim de urgență înseamnă că poate fi atacat la Curte înainte de promulgare, numai în două zile, adică astăzi expria termenul”.

Legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu până la 85% a fost adoptată, miercuri, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 307 de voturi „pentru” din cei 308 de deputați prezenți. Poriectul de lege fusese adoptat anul trecut de Senat.

Potrivit unui amendament depus de PNL, PSD și USR, pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85%, pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei.

Și Înalta Curte de Casație și Justiție a decis atacarea la CCR a acestui act normativ.

Întrebat, joi, într-o intervenție pe B1 TV, dacă, din punctul său de vedere,impozitarea pensiilor speciale în forma adoptată de Camera Deputaților este constituțională, fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a răspuns: „Sunt foarte multe păreri în privința asta. Există, de exemplu, o practică europeană, în justiția europeană, CEDO, care spune că o impozitare peste 50% este de fapt confiscare, iar confiscarea averii în România este interzisă”.

