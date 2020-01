Avocatul Poporului, Renate Weber a anunțat că va face o anchetă din oficiu în comuna Ditrău, acolo unde cetățenii cer explulzarea celor doi cdetățeni proveniți din Sri Lanka, angajați legal la o brutărie. Aceasta a catalogat drept trist și revoltător acest scandal și a precizat că nu este just ificată respingerea unor persoane din altă țară.

”Am văzut în relatările din presă, noi nu am primit nici o sesizare, dar pe baza a ceea ce am văzut în presă, evident și noi ne vom sesiza din oficiu și vom demara propria noastră anchetă la fața locului. Trebuie să recunosc însă că este și trist și revoltător, în același timp, în sensul în care în general, comunitățile noastre locale erau percepute ca fiind comunități primitoare.

De unde până unde această dorință extrem de agresiv exprimată de respingere a unor persoane din altă țară, care au venit să muncească aici, așa cum și de la noi din țară unii muncesc în altă parte, îmi este greu de înțeles, dar probabil că toată retorica păguboasă purtată de-a lungul anilor în legătură cu ceea ce înseamnă și fenomenul migrației și fenomenul refugiaților și spun o retorică păguboasă, pentru că din păcate, au fost portretizați cei care sunt străini ca fiind potențiali inamici. Iată că asta dă roade încetul cu încetul, se sădește în mintea oamenilor o senzație de teamă, de frică. Ar trebui să avem alte abordări, pornind de sus până jos, tocmai pentru ca astfel de situații să nu se întâmple”, a precizat Renate Weber la RFI.

Avocatul Poporului crede că în cazul Ditrău e vorba și de o lipsă de informare a localnicilor:

”Eu cred că pe de o parte e o lipsă de informare, dar pe de altă parte, cred că acele persoane au fost victime, poate chiar cu ghilimele, dar victime ale unor campanii de dezinformare chiar care s-au purtat. Aduceți-vă aminte că atunci când s-a pus problema cotelor obligatorii de refugiați, am avut în țară, din păcate, la nivelul retoricii publice prezentate doar situații care erau de fapt excepții și în sufletul oamenilor apare frica”.