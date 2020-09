Azi este ziua Irinei Tănase. Ce vârstă împlinește iubita lui Liviu Dragnea

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, împlinește 28 de ani, atăzi, 29 septembrie. Fostul lider PSD va împlini, luna viitoare, 58 de ani.

Astfel, diferența de vârstă dintre cei doi este de 30 de ani. Cu toate acestea, relația lor continuă de aproximativ 5 ani.

Ce studii are Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea

Irina Tănase a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice.

Anterior, absolvise Colegiul Național Elena Cuza din Capitală, obținând note mari la examenul de Bacalaureat susținut în 2011.

Mai exact, la proba scrisă la Limba și Literatura Română tânăra a luat nota 8.8, la Matematică a obținut 7, 45, la Biologie a luat 9,1, iar la Limba Engleză a obținut calificativul B2.

Cariera Irinei Tănase

Tânăra și-a început cariera la o companie cu activitate predominantă în domeniul IT, aparținîndu-i lui Sebastian Ghiță, fost membru al social-democraților.

Ulterior, Irina a devenit consiliera lui Andrei Dolineaschi, membru PSD și fost secretar general al partidului.

La 21 de ani, aceasta s-a angajat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca asistentă a lui Liviu Dragnea, după ce a intrat în atenția fostului lider PSD participând ca voluntar la organizarea Congresului PSD din 2013.

Relația Irinei Tănase cu Liviu Dragnea

Liviu Dragnea și Irina Tănase au o relație de aproximativ cinci ani și aveau în plan să se căsătorească, planuri care le-au fost date peste cap de condamnarea fostului lider PSD.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. La început, Irina l-a vizitat de câteva ori în penitenciar, apoi zvonurile spuneau că cei doi s-ar fi despărțit.

Irina a postat chiar de câteva ori mesaje cu subînțeles pe internet, prin care lăsa să se înțeleagă că trece printr-o perioadă grea.

“Durere, dar n-o voi lăsa să se transforme în ură”, a fost mesajul transmis de iubita lui Liviu Dragnea într-o zi.

Și de Valentine's Day Irina Tănase a publicat un mesaj prin care își arăta suferința.

Mai precis, tânăra a distribuit o fotografie cu un mesaj în engleză: "Dacă m-ar întreba cineva cum arată iadul, aş răspunde: Este distanţa dintre două persoane care se iubesc".

La începutul lunii septembrie, logodnica lui Liviu Dragnea a făcut noi precizări despre starea de sănătate a fostului politician, după ce avocata acestuia spunea recent că, în ultima perioadă, starea lui s-a înrăutățit.

„Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea este una foarte gravă.

În primul rând el are niște hernii care sunt cunoscute în spațiul public și pentru care are nevoie întâi de un consult, un consult de specialitate al unui om care să-i cunoscă istoricul medical și să poată să aprecieze cât de mult s-a depreciat starea lui de sănătate dinainte să intre în penitenciar și până acum. El are câteva hernii în zona cervicală care sunt în stare de operație, operație pe care le a refuzat-o în urmă cu doi ani când a fost internat, pentru că urma o campanie și nu ar fi putut să o ducă în starea de convalescență.

Are și o hernie lombară care s-a agravat categoric pentru că au apărut simptome care arată acest lucru. Teama mea cea mai mare este să nu mai iasă de acolo. Eu vreau să iasă viu și întreg”, a declarat Irina Tănase, într-un interviu pentru Antena 3.