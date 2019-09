O adolescentă a sunat la Asociaţia Telefonul Copilului şi a ameninţat că se sinucide din cauza faptului că nu mai suporta abuzurile tatalui ei, în cele din urmă fiind găsită de poliţiştii din Bucureşti în 45 de minute de la apel, transmite B1 TV.

”În seara de 12 septembrie, Poliţia Capitalei a fost anunţată de Asociaţia Telefonul Copilului că la acel moment se aflau în legătură telefonică cu o minoră, care le-a spus că vrea să moară, că are motive să recurgă la un gest care să conducă la acest final. Psihologul care a interacţionat cu fata a reuşit să o menţină în convorbire, răstimp în care a anunţat şi Poliţia", a precizat Poliţia Capitalei.

"Imediat au fost mobilizate mai multe echipe şi au fost demarate verificări pentru identificarea locaţiei în care se afla minoră. De asemenea, pentru o reacţie rapidă, doi poliţişti s-au deplasat chiar în call center , de unde transmiteau detalii echipelor din teren, orice informaţie fiind foarte importantă având în vedere că fata nu a dat detalii despre locaţia sa”, a adăugat Poliţia Capitalei.

Cu sprijin operativ din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române a fost identificată o primă adresă, de unde au fost obţinute date cu privire la imobilul unde se putea afla fata. Astfel, s-a ajuns la un bloc situat pe raza sectorului 4.

”Au fost efectuate verificări în imobil, iar poliţiştii din teren au identificat o adresă, posibil cea unde s-ar fi aflat faţă care a sunat la Telefonul Copilului. Au bătut cu putere în uşă, moment în care cei aflaţi în call center le-au confirmat că este locaţia corectă, pentru că pe fondul convorbirii s-au auzit bătăile în uşă. Nu a fost necesară pătrunderea în forţă pentru că tânăra a deschis. Era conştientă, somnolentă şi într-o stare de sănătate precară. A fost transportată, cu ambulanţa, la spital, unde a rămas în grija medicilor”, a mai indicat Poliţia.

Poliţişti din 3 sectoare ale capitalei au luat parte la căutări, care s-au încheiat în aproximativ 45 de minute. La acest moment, poliţiştii din cadrul Secţiei 16 fac cercetări pentru a stabili ce a condus la acest gest.

În momentul de fată adolescentă se afla la spital.

