Cumpănașu: Procurorii de la Caracal se cred niște dumnezei. Nu dau doi bani pe nimeni care nu le oferă un avantaj (VIDEO)

Procurorii de la Caracal se cred nişte dumnezei şi nu dau doi bani pe nimeni care nu le oferă un avantaj, deşi au cele mai mari salarii din sistemul bugetar, a declarat, sâmbătă, pentru B1 TV, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu.

"În primul rând este un sentiment de furie şi de neputinţa în raport cu Alexandra şi imposibilitatea de a salva la timp. În al doilea rând este o frustrare că am ajuns să trăiesc într-un stat în care instituţiile sunt absolut incapanbile, ca să nu le acuz de mai mult, să-şi protejeze cetăţenii în situaţii critice", a precizat Alexandru Cumpanasu.

"Un altul este faptul că procurorii, de la Caracal cel puţin, şi bănuiesc că nu sunt singurii din ţară, de la parchetele locale, se cred nişte dumnezei, înţelegeţi? Ei sunt cei care decid viaţa şi soarta oamenilor şi de cele mai multe ori, s-a dovedit şi aici, o să dovedesc eu şi în altă parte, o să vedeţi, în săptămânile următoare, nu dau doi bani. Nu dau doi bani nici pe mine, nici pe dumneavoastră, pe nimeni din cei care, de fapt, nu le dau un avantaj pentru a-şi face datoria, deşi au salariu mai mare decât toţi cei din sistemul bugetar", a adăugat unchiul Alexandrei Măceșanu.

