Biletele de tren se scumpesc de la 1 noiembrie. La ce preț vor ajunge (VIDEO)

1 noiembrie vine cu primele scumpiri de iarnă.

Biletele de tren costă mai mult de vineri, odată cu majorarea tarifului pentru rezervarea locului, de la 4 la 5 lei, la trenurile Regio sau Interregio, pentru clasele întâi sau a doua, şi pe orice zonă kilometrică tarifară.

Preţul are şi taxa pe valoarea adăugată inclusă.

Practic, biletele vor fi mai scumpe pentru călătoriile pe distanţe lungi, care necesită rezervarea unui loc.

Ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, este cel care a propus majorarea tarifului pentru călătoria cu trenul, în funcţie de distanţa parcursă.

