Cum arată cel mai mare yacht din lume, construit la Tulcea, pentru jumătate de miliard de dolari (FOTO, VIDEO) 

Cel mai mare yacht construit vreodată a fost lansat la apă din șantierul naval din Tulcea, a anunţat organizaţia REV Ocean.

Denumit tot "REV Ocean", vasul a fost construit timp de trei ani, are o lungime de 182,9 de metri şi a fost proiectat să devină cel mai mare yacht din lume. Scopul lui este de explorare al mărilor și oceanelor, scop pentru care va putea transporta 55 de cercetători, plus 35 de membri ai echipajului.

Pe pilot automat, poate înconjura 98 la sută din suprafața globului.

Din România vasul vă pleacă în Norvegia pentru a fi echipat cu tehnică de cercetare de ultimă generație, iar apoi ajunge Germania, de unde va fi lansat oficial la apă în 2021.

Construcția vasului a costat o jumătate de miliard de dolari, bani veniţi de la unul dintre cei mai bogați oameni din Norvegia.

Sursă foto: revocean.org

Sursă foto: revocean.org

Sursă foto: revocean.org

