Cum arată cel mai nou trailer al următorului film marca 'James Bond' intitulat 'No Time To Die' (VIDEO)

A fost lansat trailerul următorului film "James Bond", care-l are în rol principal tot pe Daniel Craig şi a cărui dată de lansare este 3 aprilie 2020.

Alături de Daniel Craig în film mai joacă Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Jeffrey Wright şi Lashana Lynch.

Acesta ar urma să fie ultimul film al lui Daniel Craig în rolul lui James Bond. Filmul va fi lansat mai întâi în Marea Britanie, ulterior în Statele Unite şi Australia.

