Directorul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti ia în calcul rezilierea contractului companiei 'Globe Ground România' din cauza modului în care bagajele sunt mânuite

În cazul firmelor de handling de la Aeroportul "Henri Coandă" care nu-şi fac treaba se poate merge până la rezilierea contractului, a declarat, Directorul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Alexandru Ivan, în cadrul unei emisiuni de la Digi24, citată de News.ro.

”Se poate merge până la rezilierea contractului. Luăm în calcul şi această variantă. Le-am transmis nişte cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească pentru a mai putea opera pe aeroport, până acum nu am primit răspuns afirmativ. În cazul în care nu vor răspunde, noi vom continua cu rezilierea contractului”, a precizat Alexandru Ivan.

Declaraţia lui venind în contextul apariţiei în spaţiul public a unei înregistrări care arată modul total neprofesionist în care angajaţi ai companiei "Globe Ground România" mânuiesc bagajele pasagerilor. Pe imagini se vede cum banda este blocată de un bagaj minute în şir, fără ca cineva să intervină.

”Noi am avut discuţii, în ultimele două luni, cu fiecare agent de handling, le-am trimis nişte notificări şi nişte penalităţi pentru activitatea prestată. Odată cu aceste notificări le-am solicitat că, până la jumătatea anului viitor, să-şi îmbunătăţească parcul auto, să aibă autobuze minim Euro 6, pentru siguranţa şi confortul pasagerilor, precum şi că trebuie să-şi îmbunătăţească timpii pentru procesarea bagajelor”, a adăugat alexandru Ivan.

Ideea rezilierii contractului fusese înaintată chiar de către ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, cel care a şi făcut publice imaginile revoltătoare din Aeroportul Otopeni.

"Am discutat cu directorul de la aeroport și l-am rugat să vină directorul acestei firme și să îmi spună și mie de ce se întâmplă aceste lucruri. Un bagaj care rămâne în picioare blochează banda, iar apoi 20-30 de minute banda rămâne blocată. L-am chemat să îmi spună de ce întârzie autocarele care trebuie să preia pasagerii, iar ei își pierd conexiunile, 10 curse care vin și 4 autocare ce preiau pasagerii. Normal că pasagerii pierd zborurile de conexiune. Domnul director a spus că e ocupat și nu poate să vină la întâlniri", a spus ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc

Ministrul Transporturilor i-a cerut directorului Aeroportului Otopeni să ia măsuri urgente în acest caz, care pot merge până la rezilierea contractului.

"Aeroportul Otopeni operează 5 operatori de handling. Ceilalți pot prelua activitatea, dacă aș fi fost încă ministru cu puteri pline probabil aș fi sugerat să ia măsuri drastice, dar cum îl știu pe Alexandru Ivan, e un om care a luat lucruri bune, va lua măsurile care se impun. La ce am văzut că se întâmplă cred că trebuie dat un exemplu", a mai declarat Răzvan Cuc.

Foto: Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc (sursă foto: hepta.ro)

Compania "Tarom", acţionar majoritar la "Globe Ground România"

Potrivit Ziarului Financiar, compania de manevrare a bagajelor, "Globe Ground România", a terminat aanul 2018 cu un profit net de aproape 12 milioane de lei (2,6 mil. euro). De asemenea, în 2018 a avut o cifră de afaceri de 68,8 milioane de lei.

Acţiunile "Globe Ground România" sunt împărţite între Tarom (37% din părţi sociale), Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (13%), Balaclava din Olanda (25%) şi Swissport France Holding (25%).

