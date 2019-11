Dispoziţiile date de ministrul Marcel Velea angajaţilor din Ministerul de Interne cu privire la alegeri. Ce dispozitive au fost mobilizate

Pentru desfăşurare alegerilor a fost mobilizat un dispozitiv de peste 39.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, într-o declarație de presă.

Pregătirile, prezentate pe scurt:

Este mobilizat un dispozitiv de peste 39.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri operative;

Au fost mobilizați 20.000 de angajați ai MAI răspund de pază și protecția celor 18.748 de secții de votare din întreaga țară;

Au fost mobilizați peste 3.600 de specialiști din MAI vor verifica și soluționa sesizările privind posibilele incidente electorale.

Redăm, în continuare, declarația purtătorului de cuvânt al MAI :

„Pentru desfășurarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale în condiții de siguranță, similare primului tur, ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a cerut implicare maximă și operativitate în gestionarea tuturor situațiilor care sunt de competența structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Având în vedere experiența primului tur al alegerilor, astăzi, la nivel național, este mobilizat un dispozitiv de peste 39.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri operative: 20.000 de angajați ai MAI răspund de pază și protecția celor 18.748 de secții de votare din întreaga țară, peste 3.600 de specialiști din MAI vor verifica și soluționa sesizările privind posibilele incidente electorale, iar restul de efective mobilizate vor asigura ordinea publică la nivel național.

În afara dispozitivului angrenat în misiunile de astăzi, peste 17.000 de angajați ai MAI au asigurat paza secțiilor de vot începând de ieri de la ora 18 și până în această dimineață, când le-au predat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare", a precizat MAI.

În continuare, ministerul face referire la un incident din Judeţul Prahova care ar fi avut loc sâmbătă seara.

"În legătură cu incidentul de aseară din județul Prahova, precizez că mai multe persoane, aflate în stare de ebrietate, au intrat în curtea grădiniței din localitatea Drăgăneasa, unde este amplasată secția de votare, și au manifestat acte de violență împotriva polițistului aflat în serviciul de pază.

A fost nevoie de folosirea armamentului, unul dintre agresori, cel care era și cel mai violent, fiind rănit și transportat la spital. În prezent se află în afara oricărui pericol.

Menționez că, în sprijinul polițistului care a procedat conform legii, a intervenit o grupă din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Prahova, care a rămas în dispozitiv și pe timpul nopții.

Toți agresorii au fost identificați, iar cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Procurorul a dispus începerea urmăririi penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice față de doi suspecți, printre care și cel rănit, urmând ca în cursul zilei de astăzi să extindă cercetările și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și atac asupra secției de vot. Suspectul rănit se află sub pază la spital, iar celălalt este reținut. Totodată, se continuă cercetările și cu privire la alte șapte persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice", a mai precizat Ministerul de Interne.