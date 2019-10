Donald Trump a lăudat pe Twitter un câine-erou 'talentat', care a luat parte la uciderea liderului ISIS (FOTO)

Președintele american, Donald Trump, a postat marți o postare pe Twitter cu un câine-erou care a luat parte la uciderea liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

"Am declasificat o fotografie a unui câine minunate (numele nu e declasificat) care a făcut o TREABĂ MINUNTATĂ în capturarea şi uciderea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi", a scris Donald Trump în postare.

Liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis în timp ce se afla într-o clădire din nordul Siriei. Potrivit kurzilor din Siria, el intenţiona să fugă din ţară, în Turcia.

Potrivit The Guardian, câinele a fost rănit în momentul în care liderul ISIS a detonat o vestă sinucigaşă în clădirea în care se afla.

Cu toate că Donald Trump nu a vrut să divulge nici numele şi nici sexul câinelui, din poză reiese că este femelă. Iar potrivit Newsweek, numele lui ar fi "Conan".

Duminică, Donald Trump caracterizase câinele drept "un băiat bun", "frumos" şi "talentat".

Foto: Câinele-erou (sursă foto: Twitter / @realDonaldTrump)

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw