UPDATE: Fetița de 8 ani a fost găsită sâmbătă, după mai bine de 14 ore de căutări. Micuța este în stare bună și nu are urme de violență pe corp. Fetița a fost găsită cu ajutorul dronelor, într-o poieniță de lângă comuna Bisoca.

O fetiţă de 8 ani şi 10 luni din localitatea Bisoca, Judeţul Buzău a dispărut. Copila a plecat la ora 17:00 către un câmp unde cosea bunicul său, aflat la 500 de metri de casă, dar nu a mai revenit.

Semnalmentele fetei

Unde a fost văzută fata ultima dată

La momentul dispariţiei, fata era îmbrăcată cu un tricou de culoare alb, pantaloni negri lungi tip colant şi pantofi sport, roşu cu negru.

”Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care aceasta se află sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de Poliţie”, a transmis Poliţia din Buzău.

La acest moment sunt angrenaţi în căutări aproximativ 60 de poliţişti, 5 jandarmi, 9 pompieri, voluntari din partea familiei şi paznici de vânătoare. De asemenea, sunt utilizaţi 2 câini de urmă.

