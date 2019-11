Florin Roman (PNL): Peste 500 de infractori din promoţia Toader au ucis, violat şi tâlhărit din nou

Deputatul PNL Florin Roman susține că peste 500 de infractori eliberați în baza recursului compensatoriu, creația PSD-ALDE, au ucis, violat şi tâlhărit din nou. A aflat asta chiar în urma unor interpelări. Prin urmare, el îi cere premierului demis Viorica Dăncilă „să rupă frăţia cu criminalii, violatorii şi tâlharii”.

„Peste 500 de infractori din promoţia Toader au ucis, violat şi tâlhărit din nou. 509 de deţinuţi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, aşa-zisa promoţie Tudorel Toader, au comis noi infracţiuni violente. Aici vorbim de crima, viol, tâlhărie, pedofilie, act sexual cu un minor, pornografie infantila etc. Este răspunsul oficial al ministrului Justiţiei la o interpelare, pe care am adresat-o in calitate de deputat PNL. Ministrul Ana Birchall ma mai informează ca numărul celor care au beneficiat de beneficiile recursului compensatoriu de la intrarea in vigoare a legii este de 21.049 persoane”, a scris Florin Roman, pe Facebook.

Potrivit Ministerului Justiției, în perioada 10 octombrie 2017 - 18 septembrie 2019 au fost eliberați 21.049 de condamnați. Dintre ei, „7.003 persoane au fost condamnate pentru infracţiuni de tâlhărie, omor, ucidere, viol, dare de mită (...) În perioada anterior menţionată, din totalul liberărilor, s-au înregistrat 1.877 de reîncarcerări”.

Florin Roman mai amintește că Viorica Dăncilă s-a lăudat că Guvernul pe care încă îl conduce va adopta o ordonanță de înăsprire a pedepselor pentru cei care comit fapte grave. Acest lucru, însă, nu s-a mai întâmplat.

„PNL solicită PSD şi premierului demis Viorica Dăncilă sa rupă frăţia cu criminalii, violatorii şi tâlharii şi sa accepte abrogarea recursului compensatoriu şi înăsprirea pedepselor pentru criminali, violatori şi tâlhari”, a mai scris deputatul PNL, pe Facebook.