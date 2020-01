HBO a anunţat data lansării următoarei serii Game of Thrones denumită 'House of the Dragon', precum şi soarta celei de a doua serii programate (FOTO)

Compania HBO a indicat anul 2022 ca perioadă aproximativă pentru debutul celei de a treia serii marca "Game of Thrones", transmite Deadline.com.

Denumită "House of the Dragon" (în traducere "Casa Dragonului"), seria se va axa pe Casa Targaryen și va prezenta evenimentele din cartea “Fire and Blood” (în traducere "Foc şi Sânge"), care spune povestea lui "Aegon Cuceritorul" sau "Aegon the Dragonbane", amândoi strămoşi ai lui "Daenerys Targaryen". Evenimentele se vor situa, astfel, cu aproximativ 300 de ani înaintea celor din seria originală.

"Cândva în 2022 presupun. Încep să scrie (scenariul - n.r.). În mod evident, este un serial mare şi complicat", a precizat Casey Bloys, din cadrul HBO.

Pentru început, a fost aprobată producerea a zece episoade, autorul George R.R. Martin (creatorul universului Game of Thrones) urmând a fi implicat atât în partea de scriere a scenariului, cât şi în partea de producţie a episoadelor.

Anterior seriei "Casa Dragonului", HBO ar fi trebuit să lanseze şi "Noaptea cea Lungă" (The Long Night), care urma să se concentreze pe evenimentele din timpul primului "Rege al Nopţii", cu 8.000 de ani înainte de întâmplările primei seriii Game of Thrones. HBO a filmat episodul pilot, însă nu a decis să nu mai continue producția pe motiv că "pur și simplu nu a prins".

Este de aşteptat ca seriile "Game of Thrones: House of the Dragon"" să aibă parte de competiţie serioasă din partea serialului "Lord of the Rings", produs de studiourile Amazon şi care va avea cel puţin cinci sezoane.

Sursă foto: HBO via Deadline.com