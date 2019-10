Încep audierile candidaţilor propuşi pentru funcţii de ministru în Guvernul Orban. Cine sunt primii pe listă (VIDEO)

Opt candidaţi propuşi pentru funcţii de ministru în Guvernul Orban vor fi audiaţi, marţi, în şedinţe comune ale comisiilor din Parlament, se arată în ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Începând cu ora 9:00, opt miniştri vor trebui să răspundă întrebărilor senatorilor şi deputaţilor în vederea obţinerii avizului.

Ordinea audierilor:

Între timp, premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunţat că a obţinut sprijinul necesar investirii Guvernului de la grupul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE.

"Numeric, astăzi am depăşit cifra de 233 de parlamentari care susţin învestirea Guvernului. Sigur, negocierile continuă, pentru că vrem să ne luăm o marjă pentru situaţiile în care apar absenţe neaşteptate", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Tot Ludovic Orban se aştepta şi la opoziţie din partea PSD în cadrul dezbaterilor din comisii.

