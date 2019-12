La peste patru ani de la tragedie, Tribunalul Bucureşti dă, luni, prima sentinţă în dosarul Colectiv. Pedepsele cerute de procurori şi acuzaţiile aduse celor din dosar (VIDEO)

Tribunalul București va da, luni, verdictul în calitate de primă-instanță, în dosarul Colectiv, după ce timp de mai mulţi ani a fost blocat din motive procedurale.

Timp de doi ani, procesul a fost blocat din motive procedurale, judecătorul desemnat iniţial să se ocupe de acest caz a ieşit la pensie, fiind înlocuit în octombrie 2018 de Mihai Bălănescu.

Fiind, însă, un verdict dat în prim-instanta el va putea fi, ulterior, atacat la Curtea de Apel.

Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone

Trei angajaţi ai primăriei sectorului 4: Aurelia Iofciu, Larisa Luminiţa Ganea, Ramona Sandra Motoc

Patronii clubului Colectiv: Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu Reprezentanţii firmei de artificii "SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL": Daniela Nită şi Cristian Nită pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise

Pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei

Fostul primar Popescu-Piedone este acuzat de două infracţiuni de abuz în serviciu.

Pentru patronii clubului şi al celor de la firma de artificii, acuzaţiile săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei sunt acuzaţi, de asemenea, de abuz în serviciu.

Pentru fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, şi pentru funcţionarii instituţiei implicaţi în dosar, procurorii au cerut condamnarea la 15 ani de închisoare.

Pentru patroana firmei de artificii "Golden Ideas Fireworks Artists" procurorii au cerut condamnarea la 14 ani şi 6 luni închisoare. În plus, Cristian Niță (cel de-al doilea patron) să fie condamnat la cinci ani închisoare pentru tăinuirea unor probe.

Pentru pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise, s-a solicitat câte o condamnare la 12 ani şi 10 luni închisoare.

Nu în ultimul rând, s-a cerut condamnarea pompierilor care este de 15 ani.

De asemenea, reprezentanţii Parchetului au cerut aplicarea unor amenzi maxime pentru SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, acuzate de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

În urma incendiului din 30 octombrie 2015 au murit 64 de oameni, şi peste 100 au fost răniţi, unii pentru tot restul vieţii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.